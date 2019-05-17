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Соратника Зеленского раскритиковали за шутку об изнасиловании

пятница, 17 мая 2019, 22:50
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Высказывание советника Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова о том, что Верховную Раду не стоит "насиловать", поскольку "девушка так себе", является оскорбительным и унижает женщин, которые действительно пережили изнасилование.

Об этом заявила правозащитница и посланница толерантности Программы Развития ООН Лариса Денисенко.

"Любые высказывания людей, уполномоченных осуществлять власть, которые можно истолковать как одобрение гендерно-обусловленного, сексуального насилия являются абсолютно неприемлемыми. Слова господина Разумкова звучат примерно так: тебя стоит изнасиловать, если насильник будет считать тебя привлекательной. Подобное ассоциативное мышление, даже когда в речи говорится о высшем органе представительной власти, бьет непосредственно по женщинам, имевшим ужасный насильственный опыт", – сказала Денисенко.

По ее мнению, такие слова требуют как минимум публичных извинений.

"И на уровне более глубоком, чем ой, я не подумал и ничего такого не имел в виду. Представьте, как бы это звучало в контексте института президентства: можно было бы нагнуть его к отказу от должности, но такого непривлекательного и нагибать не хочется", – отметила правозащитница.

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