Соратника Зеленского раскритиковали за шутку об изнасиловании

Высказывание советника Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова о том, что Верховную Раду не стоит "насиловать", поскольку "девушка так себе", является оскорбительным и унижает женщин, которые действительно пережили изнасилование.

Об этом заявила правозащитница и посланница толерантности Программы Развития ООН Лариса Денисенко.

"Любые высказывания людей, уполномоченных осуществлять власть, которые можно истолковать как одобрение гендерно-обусловленного, сексуального насилия являются абсолютно неприемлемыми. Слова господина Разумкова звучат примерно так: тебя стоит изнасиловать, если насильник будет считать тебя привлекательной. Подобное ассоциативное мышление, даже когда в речи говорится о высшем органе представительной власти, бьет непосредственно по женщинам, имевшим ужасный насильственный опыт", – сказала Денисенко.

По ее мнению, такие слова требуют как минимум публичных извинений.

"И на уровне более глубоком, чем ой, я не подумал и ничего такого не имел в виду. Представьте, как бы это звучало в контексте института президентства: можно было бы нагнуть его к отказу от должности, но такого непривлекательного и нагибать не хочется", – отметила правозащитница.