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​На Украину надвигается сильный шторм: опубликована карта погоды

вторник, 21 мая 2019, 12:09
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В течение 21 мая на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: синоптики предупреждают о грозах и ливнях.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

"21 мая в Украине, кроме юга и востока, местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В то же время, управление по вопросам гражданской защиты КГГА тоже предупреждает о непогоде и призывает жителей Киева быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковской области из-за сильных ливней затоплены ряд населенных пунктов.

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