Украину накроют мощные ливни с грозами и градом: карта погоды

В четверг, 23 мая, почти во всех областях Украины ожидается дождливая погода, местами с градом.

Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Так, бездождевая погода ожидается только в большинстве южных областей.

Зато на Закарпатье ожидается мощный ливень, а на Левобережье и в западных областях - град и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.

Вместе с тем погода в Украине останется теплой. Так, свежее всего будет на западе - от +17 до +21 градуса. В другой части страны - от +22 до +25 градусов, а также до +27 градусов в южных областях.

В столице Украины 23 мая также пройдет дождь. За ночь температура опустится до +15 градусов, а днем поднимется до +23 +25 градусов.

Прогноз погоды до конца недели читайте в материале "Апострофа": Ни дня без дождей: синоптики рассказали о сюрпризах погоды на неделю.