Под Ровно женщина умерла, пока спасатели объезжали "героев парковки": фото

В Ровенской области в населенном пункте Клевань скорая помощь и пожарные из-за хаотично припаркованных авто не смогли вовремя добраться к женщине, которой требовалась медицинская помощь и она умерла.

Об этом в Facebook сообщил пользователь Сергей Белка.

"По улице Тихой за некоторых владельцев транспортных средств был загорожен проезд. Пожарный автомобиль был вынужден делать объезд к месту вызова и потерял драгоценное время", - пишет он.

Отмечается, что у 90-летней женщины дома произошло короткое замыкание электросети, случился пожар.

Спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось потратить больше получаса на объезд улиц населенного пункта, где проезжая часть была загорожена автомобилями.

"Окончательно причину смерти выяснят специалисты… в подобных ситуациях каждая секунда действительно важна", - отметил глава пресс-службы местной ГСЧС Дмитрий Мельник для журналистов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото элитного автомобиля Mercedes, который был припаркован на тротуаре, как раз на входе с пешеходного перехода, таким образом, что людям приходилось обходить машину по проезжей части.