​ЧП на рок-фестивале Kozak Fest: стало известно о погибшем

На этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST, который проходил в Днепропетровской области, в результате стихийного бедствия погиб один человек, двое получили травмы.

Сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Днепропетровской области, передает УНН.

В результате стихийного бедствия на этно-рок-фестивале Kozak FEST, который проходил в селе Желтоалександровка, урочище Княжеские Байраки, погиб один человек 1971 года рождения. Также была госпитализирована женщина 1967 года с переломом ноги, а мужчина 1978 года рождения - с перелом ступни.

Кроме того, спасатели при разборе поврежденной конструкции сцены, осмотре местности спасли 135 человек и вытащили 53 легковых автомобилей.

Отмечается, что в результате сильного порыва ветра (25 м/с и более), грозы и сильного ливня на месте проведения фестиваля в балке, в которой находилось около 10 000 зрителей, возникло подтопление некоторых участков, невозможным выезд автотранспорта из балки зрителей. Порывами ветра был снесен батут, частично повреждены палатки и сцену.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град в некоторых областях.