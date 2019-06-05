В Киеве при поддержке агрохолдинга Бахматюка прошел фестиваль для детей с особыми потребностями

В Киеве прошел пятый ежегодный фестиваль таланта и красоты для детей и молодежи с особыми потребностями, при финансовой поддержке одного из крупнейших в Европе холдингов, компании "Авангард" украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом сообщает "24 канал".

Около полутысячи участников в возрасте от 6 до 35 лет из разных регионов страны показали на сцене свои таланты - актерскую игру, вокал, танцы, оригинальные жанры, а также рисунки и другие изделия. Также для молодежи устроили творческие мастер-классы, зоны где можно было пообщаться, найти друзей. Награды и подарки получили все участники фестиваля. Праздник прошел при поддержке торговой марки яиц "Квочка" агрохолдинга "Авангард".

"Мы помогаем воплощать мечты детей в реальность. Дети очень талантливы - поют, танцуют, красиво рисуют, делают что-то своими руками. Фестиваль проходит под эгидой аграрной компании "Авангард" и торговой марки "Квочка", - сказала организатор фестиваля "Казкові мрії" Наталья Мирошниченко.

"Торговая марка "Квочка" заботится о детях и их семьях, и мы хотим дать возможность талантливым детям с ограниченными возможностями проявить свои таланты", - отметила руководитель направления коммуникаций агрохолдинга Марианна Конина.

Выступления участников фестиваля оценивало профессиональное звездное жюри.

"Я увидела невероятное количество талантливых, очень красивых детей, получила огромный заряд любви и позитива", - поделилась прима-балерина Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко Екатерина Кухар.

Крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входит группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка. В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склады длительного хранения яйца, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", а также завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз".