RU  UA  EN

среда, 5 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июня

17:49
Пытались отравить: появилась неожиданная версия причины госпитализации Бари Алибасова
17:33
Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: в полиции раскрыли детали расследования
17:24
В Раде приняли важное решение по отставке одного из ключевых министров
17:15
Смерть имперского проекта РФ: Зеленский сделал громкое заявление во время визита в Брюссель
17:04
Украинский фильм получил приз за лучший сценарий в Бразилии
17:00
Гороскоп на завтра: у Козерогов могут исполниться мечты, а Стрельцам нужно ловить момент
16:59
В Украине провели испытания нового ракетного оружия: опубликованы фото и видео
16:55
Боевики обнародовали видео смертельного удара по грузовику ВСУ
16:54
В Запорожье выпал крупный град: опубликованы фото и видео
16:29
​Что происходит с гривной в обменниках: обнародовано фото
16:29
​Кабмин массово уволил глав областей
16:27
Живет в Киеве и рвется к власти: сети разгневали подробности про одиозного сторонника боевиков ДНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве при поддержке агрохолдинга Бахматюка прошел фестиваль для детей с особыми потребностями

среда, 05 июня 2019, 16:10
переглянути новину українською

В Киеве прошел пятый ежегодный фестиваль таланта и красоты для детей и молодежи с особыми потребностями, при финансовой поддержке одного из крупнейших в Европе холдингов, компании "Авангард" украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом сообщает "24 канал".

Около полутысячи участников в возрасте от 6 до 35 лет из разных регионов страны показали на сцене свои таланты - актерскую игру, вокал, танцы, оригинальные жанры, а также рисунки и другие изделия. Также для молодежи устроили творческие мастер-классы, зоны где можно было пообщаться, найти друзей. Награды и подарки получили все участники фестиваля. Праздник прошел при поддержке торговой марки яиц "Квочка" агрохолдинга "Авангард".

"Мы помогаем воплощать мечты детей в реальность. Дети очень талантливы - поют, танцуют, красиво рисуют, делают что-то своими руками. Фестиваль проходит под эгидой аграрной компании "Авангард" и торговой марки "Квочка", - сказала организатор фестиваля "Казкові мрії" Наталья Мирошниченко.

"Торговая марка "Квочка" заботится о детях и их семьях, и мы хотим дать возможность талантливым детям с ограниченными возможностями проявить свои таланты", - отметила руководитель направления коммуникаций агрохолдинга Марианна Конина.

Выступления участников фестиваля оценивало профессиональное звездное жюри.

"Я увидела невероятное количество талантливых, очень красивых детей, получила огромный заряд любви и позитива", - поделилась прима-балерина Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко Екатерина Кухар.

Крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входит группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка. В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склады длительного хранения яйца, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", а также завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз".

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Я готов вести переговоры о мире - генерал Юрий Думанский

​Крепка ли броня: что происходит с производством бронетехники в Украине

Война в Украине нужна Путину с одной целью: что делать Зеленскому

Хватит "проедать" природу: как заставить работать деньги эко-налога по назначению

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: