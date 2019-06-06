Синоптики предупредили об опасной погоде 6 июня: опубликована карта

В четверг, 6 июня, по всей территории Украины ожидаются дожди с градом, грозами, шквалами.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоролический центр.

Синоптики уточняют, что сухо и солнечно в этот день будет лишь в Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областях. Остальные части страны затянет тучами и накроет дождями.

При этом, самая низкая температура сегодня ожидается на Западе, где воздух прогреется до +24... +27 градусов.

Жарче всего будет в восточных областях. Здесь термометры покажут от +30 до +33 градусов. На остальной же территории страны ожидается +25... +29 тепла.

А в Киеве синоптики прогнозируют дождливую хмурую погоду при температуре +26... +28 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился подробный прогноз от народного синоптика на июнь и июль.