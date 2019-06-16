Приятного аппетита: соцсети впечатлило видео из супермаркета в Днепре

В одном из супермаркетов Днепра посетители заметили мужчину, который ел соленья прямо с витрины.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Украина-Днепр".

"До того как Таня Ковригина начала снимать этого мужика, он ел цветную капусту руками, потом съел солёный огурчик, потом снова ел руками капусту и опять огурчик. Но потом понял, что это будет долго и решил взять ложку, которой налаживают люди. В общем, смотрите. VARUS - там где вкусно!", – говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, несмотря на то, что видео было снято в супермаркете сети VARUS, в руках у голодного мужчины был пакет "АТБ".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из столичных супермаркетов в витрину с мясом забрался кот и ел понравившиеся ему деликатесы.