RU  UA  EN

воскресенье, 16 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

02:40
Приятного аппетита: соцсети впечатлило видео из супермаркета в Днепре
01:31
Рожай уродов: россиян шокировали фото скандальной рекламы на Кубани
00:27
Ученые дали пояснение большим странным дырам во льдах Антарктиды: фото и видео
00:09
В раздевалку лучше не заходить: комментарии игроков и тренеров сборной Украины после победы на ЧМ
00:02
Не верю, что дожил: реакция болельщиков на победу Украины на чемпионате мира

15 июня

23:59
Волонтеры рассекретили имена "зеленых человечков" Путина, участвовавших в захвате Крыма, фото
23:32
​В России произошло страшное ДТП со множеством погибших: опубликованы фото
22:57
​В Одесской области сотни человек ищут пропавшую 11-летнюю девушку: фото и видео
22:43
Церемония награждения сборной Украины после победы в финале ЧМ: видео
22:34
​Соцсети впечатлил неожиданный случай с украинским журналистом в Москве: видео
22:12
Невероятные эмоции игроков сборной Украины после победы на чемпионате мира: видео
21:54
В сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Приятного аппетита: соцсети впечатлило видео из супермаркета в Днепре

воскресенье, 16 июня 2019, 02:40
переглянути новину українською

В одном из супермаркетов Днепра посетители заметили мужчину, который ел соленья прямо с витрины.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Украина-Днепр".

"До того как Таня Ковригина начала снимать этого мужика, он ел цветную капусту руками, потом съел солёный огурчик, потом снова ел руками капусту и опять огурчик. Но потом понял, что это будет долго и решил взять ложку, которой налаживают люди. В общем, смотрите. VARUS - там где вкусно!", – говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, несмотря на то, что видео было снято в супермаркете сети VARUS, в руках у голодного мужчины был пакет "АТБ".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из столичных супермаркетов в витрину с мясом забрался кот и ел понравившиеся ему деликатесы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Адская жара с грозами: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

Фиаско в борьбе с коррупцией: третьего Майдана не будет - будет Колиивщина

Как загорают и где купаются киевляне: эксклюзивные фото

Адская жара: синоптики рассказали о капризах погоды на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: