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Семью бойца ООС в Днепре выселили из квартиры: подробности скандала

воскресенье, 16 июня 2019, 16:20
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Семью украинского воина Василия Витюка, пока он находится на передовой, незаконно выселяют из собственного дома в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает режиссер-документалист Снежана Потапчук.

"Василия я знаю еще с 2014. Он - танкист 93-й бригады. В семье трое несовершеннолетних детей: 17, 11 и 2 годика. Это история с мошенниками которые, имея завязки в госструктурах, переоформляют недвижимое имущество - и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру. Полиция разводит руками. Типа, все документы в порядке. Дом - не ваш! На выход! Только суд может установить нарушение законодательства. Однако, если судья в схеме, то суд не состоится", – пишет Потапчук.

Также она называет имена людей, которые, по ее словам, причастны к преступлению.

Нардеп Андрей Лозовой в комментариях отметил мэра Днепра Бориса Филатова, который резко ответил на пост режиссера.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре разгорелся скандал после того, как священник Украинской православной церкви не захотел причащать ребенка, крещенного в Православной Церкви Украины.

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