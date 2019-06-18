​Под Хмельницким в смертельное ДТП попал автобус с туристами: фото и видео

В ночь на 18 июня в пгт. Войтовцы Волочисского района Хмельницкой области произошло ужасное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого один человек погиб, еще три оказались в реанимации.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом "Вольво" с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которую управляют транспортными средствами".

Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 18 июня на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.