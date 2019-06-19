Саакашвили подколол Зеленского с его "купанием" в фонтане: опубликовано видео

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил стеб над президентом Владимиром Зеленским, устроившим купание в фонтане Мариуполя.

Соответствующее видео Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже! – подписал кадры он.

На кадрах можно увидеть Саакашвили, который бегает среди струй фонтана, попадая в одну из них.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области освежился в городском фонтане. За президентом в фонтан забежали и его сопровождающие.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского озвучили скандальную идею о будущем здания АПУ. В частности, здание на улице Банковой в Киеве, где сейчас находится Администрация Президента Украины, могут продать или превратить в музей.

Такжесети удивило исчезновение указа Зеленского с президентского сайта.

Помимо этого, фраза Зеленского о портретах детей в кабинетах чиновников стала поводом для ярких фотожаб.