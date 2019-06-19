Саакашвили подколол Зеленского с его "купанием" в фонтане: опубликовано видео

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил стеб над президентом Владимиром Зеленским, устроившим купание в фонтане Мариуполя.
Соответствующее видео Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.
В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже! – подписал кадры он.
На кадрах можно увидеть Саакашвили, который бегает среди струй фонтана, попадая в одну из них.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области освежился в городском фонтане. За президентом в фонтан забежали и его сопровождающие.
Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского озвучили скандальную идею о будущем здания АПУ. В частности, здание на улице Банковой в Киеве, где сейчас находится Администрация Президента Украины, могут продать или превратить в музей.
Такжесети удивило исчезновение указа Зеленского с президентского сайта.
Помимо этого, фраза Зеленского о портретах детей в кабинетах чиновников стала поводом для ярких фотожаб.