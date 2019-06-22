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Больной раком участник АТО описал грустную ситуацию с "благотворительностью" в Украине

суббота, 22 июня 2019, 05:37
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Украинский военный Станислав Антропов, который принимал участие в АТО и болеет раком, рассказал про благотворительность в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За три года, которые я болею раком, я понял что надо быть блатным, или надо быть знакомым с "дядей", чтобы тебе помогли или просто обратили внимание. Фонды, союзы, группы, благотворительные организации, 99% это просто громкие названия, слезливые посты, и постановочные фото, по которым нет и намека на благотворительность", - отметил Стас.

Он также поделился, что обращался за три года в около тысячи различных организаций, которые позиционируют себя как благотворительные. Однако не одна из них, по его словам, не согласилась ему помочь.

"Я всем присылал примерно одинаковый текст - рак, метостазы, цирроз, АТО, нужна помощь. Подавляющее большинство, примерно 60%, просто не отвечают, 30% включают переадресацию, те что занимаются АТОвцамы посылают в фонды занимающиеся онкологией, онко фонды так же посылают в АТО союзов. 5% присылают банальную отписку. 3% обещают подумать. 2% сочувствуют, ведут диалог, но безрезультатно. Возникает вопрос, о ком они пишут? Кому помогают? На кого собирают деньги?", - резюмировал военный.

Он также подчеркнул, что ему помогали обыкновенные люди, не богатые, но также и неравнодушные к чужому горю. Именно благодаря им Станислав еще жив.

"У меня на главной странице есть номера карточек для сбора средств на лечение. Я знаю, что многим это не нравится и они смотрят на меня как на нищего. Есть такие что завидуют, думают что на карту бросают миллионы, то для вас скажу - за последние две недели было собрано 10 гривен!!! Когда мой пост, нужна помощь, то его прочитает около 20 человек, сделают один или два репоста и поставят 5 или 6 лайков. Конечно не всегда так, если пост пишет какой-то известный в Facebook человек, то результаты конечно другие. Но сейчас не об этом", - отметил Антропов.

Но главный смысл его поста, уточнил сам военный, узнать, кто скрывается за всеми этими группами, фондами, союзами.

"Просто грустно что в нашей Украине, которую мы все так любим, онко больной человек должен выпрашивать лечения. Вместо того, что не за чем беспокоиться, нужно написать 20-30 писем в день, надо быть в постоянном поиске. Если хочешь жить, надо себя переломить и стать нищим и шутом, который танцует перед благотворителями, надо писать оды и постоянно благодарить. Надо гордость засунуть подальше. Скажу честно, если бы я знал, что это все затянется на три года, а это еще далеко не все и до выздоровления еще далеко. Если бы я знал, что каждый день самочувствие просто никакое, если бы я знал, что надо будет пролежать большую часть своего времени в больницах, я бы не боролся и не лечился и не унижался", - написал Станислав.

Как сообщал "Апостроф", ученые выяснили, что онкологические заболевания появились раньше динозавров.

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