Госдеп обнародовал страшные факты про РФ в отношении религиозных меньшинств Крыма и Донбасса

Российская Федерация ущемляет активистов религиозных общин в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на информацию из отчета с данными исследований 2014−2018 годов.

Госсекретарь США Майк Помпео в Отчете о свободе вероисповедания за рубежом назвал страны, где происходят самые большие преследования по религиозным убеждениям. По его словам, это Иран, Китай, Пакистан, Россия.

Отмечается, что поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Украины, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы. Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их как военные объекты на Донбассе.

Так, активисты религиозных общин становились жертвами пыток в аннексированном РФ Крыму.

Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов, из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Украины информирует о продолжении захвата церквей.

Авторы отчета подчеркивают, что российские СМИ не прекращают сеять подозрение и страх между религиозными группами, особенно в отношении крымских татар-мусульман.

Как сообщал "Апостроф", 10 июня в оккупированном Крыму российские силовики проводили обыски и аресты в домах крымских татар сразу в нескольких районах.