RU  UA  EN

суббота, 22 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 июня

08:00
Кириллов день и именины Александра: какой праздник 22 июня
07:57
В Грузии собрались на новую масштабную акцию протеста: опубликованы яркие фото и видео
07:25
В Чернигове поймали педофила с темным прошлым: опубликовано фото
06:34
Жара уходит: синоптик дала прогноз на выходные и начало недели
06:30
Гороскоп на 22 июня: Ракам нужно набраться терпения, а Водолеи могут запутаться
05:37
Больной раком участник АТО описал грустную ситуацию с "благотворительностью" в Украине
04:26
Есть ли жизнь вне Земли: ученые заявили о важной находке на спутнике Сатурна
03:37
Сенсация не удалась: российскую пропаганду поймали на лжи про убийц экс-главаря ДНР
02:24
В Киеве банда грабителей попала в ДТП во время бегства с большой суммой: фото и видео
01:36
В России почти месяц ищут похитителей моста: фото и видео "кражи века"
00:34
Под Сумами произошел смертельный конфликт между депутатами: фото

21 июня

23:55
​Названы имена кандидатов от партии Зеленского в Киеве: полный список
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жара уходит: синоптик дала прогноз на выходные и начало недели

суббота, 22 июня 2019, 06:34
переглянути новину українською

Со вторника, 25 июня начиная с западных областей, в Украине начнет ослабевать жара, в восточных областях температура ощутимо снизится к 28 июня.

Об этом написала у себя в блоге на Opinion синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы снизится до +23 +28 градусов.

Также она дала прогноз относительно осадков на территории страны.

"Кратковременные дожди будут выпадать на следующей неделе преимущественно в западных областях и на севере Украины", - пишет Диденко.

Относительно погоды в Киеве, то здесь до конца недели жара лишь усилится. Температура воздуха будет составлять +30 +34 градуса. Осадки маловероятны. Ослабление жары в столице ожидается 26 июня (до +23 +26 градусов). Также вероятны дожди и грозы, возможен град.

Как сообщал "Апостроф", до воскресенья 23 июня в некоторых регионах страны столбик термометра дойдет до +35. Даже осадки, которые ожидаются практически во всех частях страны, кардинально не изменят температурной картины.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: