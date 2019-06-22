Жара уходит: синоптик дала прогноз на выходные и начало недели

Со вторника, 25 июня начиная с западных областей, в Украине начнет ослабевать жара, в восточных областях температура ощутимо снизится к 28 июня.

Об этом написала у себя в блоге на Opinion синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы снизится до +23 +28 градусов.

Также она дала прогноз относительно осадков на территории страны.

"Кратковременные дожди будут выпадать на следующей неделе преимущественно в западных областях и на севере Украины", - пишет Диденко.

Относительно погоды в Киеве, то здесь до конца недели жара лишь усилится. Температура воздуха будет составлять +30 +34 градуса. Осадки маловероятны. Ослабление жары в столице ожидается 26 июня (до +23 +26 градусов). Также вероятны дожди и грозы, возможен град.

Как сообщал "Апостроф", до воскресенья 23 июня в некоторых регионах страны столбик термометра дойдет до +35. Даже осадки, которые ожидаются практически во всех частях страны, кардинально не изменят температурной картины.