RU  UA  EN

вторник, 25 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июня

16:05
Летняя аномалия: появилось странное видео снега под Запорожьем
15:56
Участник или судья? Виктор Павлик заинтриговал фанов появлением на популярном шоу
15:46
В Беларуси лихач на чужом авто устроил голливудские гонки с гаишниками: видео
15:45
Букмекеры назвали главного претендента на победу в чемпионате Украины
15:40
"Заря" провела первые матчи с новым тренером
15:37
Украина устроила в ПАСЕ сюрприз для дипломата Путина
15:27
В Украине вводят банкноту 1000 гривен: НБУ показал дизайн
15:24
Нардепа Новинского наградили орденом Украинской Православной Церкви "Рождество Христово"
15:17
По киевской Троещине от Зе-команды на выборы идет совладелец скандального застройщика - политолог
15:17
В Киеве поймали на горячем опытного вора с богатым прошлым: опубликовано видео
15:09
Первые в истории торги электроэнергией на бирже пройдут 27 июня
15:00
Гриценко-спаситель: соцсети взорвал "шедевральный" предвыборный ролик с Путиным и Зеленским
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гриценко-спаситель: соцсети взорвал "шедевральный" предвыборный ролик с Путиным и Зеленским

вторник, 25 июня 2019, 15:00
переглянути новину українською

Пользователи интернета бурно отреагировали на "шедевральный" предвыборный ролик лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, в котором актеры, похожие на президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина, играют в шахматы.

Соответствующее видео размещено на странице политика в Facebook.

Так, в ролике украинский президент рискует проиграть, но тут появляется Гриценко и помогает ему выиграть.

"Помощники, мля, уже так друг-другу напомогали, что страна в глубокой ж*пе", "А почему так просто? Где лазеры из глаз, криптониевий плащ и бет-мобиль?", "А чего настоящего Зеленского не позвали? Он же тоже актер, мог сыграть сам себя", "Давно ничего настолько смешного не видела", "Астанавитесь", "Как это развидеть?" – пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатом в народные депутаты пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Также были опубликованы новые рейтинги на выборы в Раду.

Между тем, у Зеленского рассказали, с кем будут работать в коалиции.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мокрый конец июня: синоптики дали прогноз на неделю

​Йога - инструмент толерантности или Наука самопознания в социальной политике ООН

"Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди

Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: