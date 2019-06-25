Гриценко-спаситель: соцсети взорвал "шедевральный" предвыборный ролик с Путиным и Зеленским

Пользователи интернета бурно отреагировали на "шедевральный" предвыборный ролик лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, в котором актеры, похожие на президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина, играют в шахматы.

Соответствующее видео размещено на странице политика в Facebook.

Так, в ролике украинский президент рискует проиграть, но тут появляется Гриценко и помогает ему выиграть.

"Помощники, мля, уже так друг-другу напомогали, что страна в глубокой ж*пе", "А почему так просто? Где лазеры из глаз, криптониевий плащ и бет-мобиль?", "А чего настоящего Зеленского не позвали? Он же тоже актер, мог сыграть сам себя", "Давно ничего настолько смешного не видела", "Астанавитесь", "Как это развидеть?" – пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатом в народные депутаты пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Также были опубликованы новые рейтинги на выборы в Раду.

Между тем, у Зеленского рассказали, с кем будут работать в коалиции.