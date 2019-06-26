Как же мы ненавидим вас: украинские туристы попали в скандал из-за флага в Греции

На курорте в Греции украинцы попали в скандал из-за национального флага.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала киевлянка, психолог Наталия Подоляк, которая впоследствии удалила публикацию.

Как сообщила украинка, в формате детско-семейного лагеря она повезла группу на отдых в Грецию, заселившись в Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос.

"По приезде, как и всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги. Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском. Так радужно и прошли бы 10 дней нашего отдыха, если бы на 8-й день кто-то из жителей не пожаловался бы, что наши флаги оскорбляют их достоинство", – написала Подоляк.

После этого работники отеля без предупреждения сняли флаги с их балконов, открыв номера своим ключом, пока постояльцев не было в номере.

"Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!" – возмутилась женщина.

Позже представитель отеля заявил ей, что, хотя она на самом деле и не нарушила никаких законов, она отдыхает в частном отеле, где установлены свои правила. Украинка попросила телефон полиции, однако решила не сообщать правоохранителям об инциденте.

"Звонок не делала, ведь на моей ответственности 33 человека, среди которых и дети сироты, и погибшего АТОвца, и три бабушки, которые тяжело переживали этот стресс", – пояснила Подоляк.

Через пару часов после случившегося ей по телефону сообщили, что директор Bomo Calamos Beach Hotel выгоняет ее и детей на улицу, пообещав при этом вернуть деньги за последние оплаченные сутки.

"В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туоператора по имени Спартак. Были вновь угрозы выселения, оправдания персонала отеля (когда они ворвались в мой номер без моего присутствия и без предупреждения), запрета вешать флаги, обвинения в том, что я им угрожала полицией, в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих", – написала Подоляк.

Когда туристка спросила, чем отель не устроили вывешенные флаги, ей ответили: "Потому что другим туристам неприятно их видеть".

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", – подытожила она.

Как сообщает ТСН, уже после приезда в Украину и публикации постов в соцсети, директор развития Mouzenidis Travel Украина Альберт Ованесов просил ее удалить публикацию, ведь "уже идет "межнациональная вражда" и предлагал "уладить все лично".

Он убедил украинку, что такая ситуация впервые и они пытаются во всем разобраться и надеются, что конфликт будет исчерпан. Украинка, в итоге, удалила записи.

Как сообщал "Апостроф", ранее разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России.