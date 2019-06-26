Преступников оставили безнаказанными: соцсети взорвались из-за решения ПАСЕ по России

В интернете бурно отреагировали на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть делегацию России в организацию без ограничений. Так, многие назвали действия ПАСЕ предательством Украины и европейских ценностей в целом.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что организация не выдержала испытания и "преступников оставили безнаказанными".

"Проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших. Чужая беда не болит. Более 5 лет мы держали агрессора, преступников за пределами ПАСЕ. Все время их пытались вернуть различными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала - не выдержал Совет Европы", - подчеркнул он.

Пользователи сети отметили, что Запад повторяет свои ошибки, но за них придется дорого заплатить - репутацию ПАСЕ уже не спасти.

В то же время стало известно, что представители 7 государств-членов Совета Европы в ее Парламентской ассамблеи сделали совместное заявление о действиях в знак протеста против возвращения россиян без ограничений.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

Читайте также материал "Апострофа": ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине.