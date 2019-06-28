​В Одессе пенсионер устроил массовую резню: фото, видео и подробности жуткого убийства

28 июня в Одессе 78-летний мужчина, вооружившись ножом, напал на семью своих соседей.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летняя дочь и зять.

Так, расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь.

Очевидцами указанного события стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Правоохранители немедленно отреагировали и сразу прибыли на место происшествия.

Уже сразу по "горячим следам" правонарушитель был задержан.

Своей причастности к совершению преступления задержан отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня в. Обухов Киевской области произошло ужасное убийство прямо посреди улицы: мужчина во время ссоры перерезал своему оппоненту горло.