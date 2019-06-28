RU  UA  EN

воскресенье, 30 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

30 июня

11:11
Скандальный украинский форвард забил гол в Европе: опубликовано видео
10:57
Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду
10:32
​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий
10:23
Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын
10:15
Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки
09:57
Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор
09:51
Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе
09:31
Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео
09:31
Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука
09:23
Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших
09:07
Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой
08:40
Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК
Все новости

​В Одессе пенсионер устроил массовую резню: фото, видео и подробности жуткого убийства

пятница, 28 июня 2019, 20:29
переглянути новину українською

28 июня в Одессе 78-летний мужчина, вооружившись ножом, напал на семью своих соседей.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летняя дочь и зять.

Так, расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь.

Очевидцами указанного события стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Правоохранители немедленно отреагировали и сразу прибыли на место происшествия.

Уже сразу по "горячим следам" правонарушитель был задержан.

Своей причастности к совершению преступления задержан отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня в. Обухов Киевской области произошло ужасное убийство прямо посреди улицы: мужчина во время ссоры перерезал своему оппоненту горло.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 6 до 8 тепла: синоптики удивили прогнозом погоды на выходные

Разведение сил под Луганском: чем это грозит Украине

Зеленскому нужно начинать с судов, там все ниже плинтуса - Василий Илащук

Куда поехать отдыхать в июле и августе: лучшие направления и курорты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: