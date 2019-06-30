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​В Украине вводят новые правила для посылок из-за рубежа: сколько и кому платить

воскресенье, 30 июня 2019, 01:33
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С 1 июля 2019 года вступают в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа.

Об этом сообщает ЛІГА.net.

Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Раньше этот порог составлял 150 евро.

Дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Все это получатель должен будет уплатить только с суммы, которая вышла за пределы 100 евро. То есть за посылку, внутри которой товаров на 140 евро - с учетом стоимости доставки - сверху нужно добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Правило "100 евро" действует для физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Власти уверены, что изменение, прежде всего, повлияет на тех, кто обходит правила ввоза международных посылок.

Изменения не коснутся правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров - до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается. Это если пересекать границу не чаще раза в трое суток. Если чаще, придется ограничиться суммой в 50 евро. Или уплачивать налог.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорается скандал с участием почтового оператора по доставке посылок из Италии Post Service Group.

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