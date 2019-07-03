В Харькове националисты "озеленили" двух кандидатов в нардепы: видео

В среду, 3 июля, в Харькове облили зеленкой кандидатов в депутаты - действующего нардепа Дмитрия Святаша и кандидата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Павла Онищенко.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

Инцидент произошел на площади Свободы. Так, члена депутатской группы "Возрождение" Святаша не только облили зеленкой, но и забросали яйцами. Националисты преследовали парламентария и его охрану, после чего совершили такое нападение. Кроме того, неизвестные порезали колеса на автомобиле депутата. Машина марки Renault была припаркована рядом.

Также в зеленом цвете оказался и Онищенко. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем в соцсети опубликовали видео, на котором около двух десятков молодых людей бегут по площади Свободы к зданию Госпрома с криками: "Пацаны, вот он пошел, ловите!" и "Стой!".

Напомним, что Святаш баллотируется от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по харьковскому округу №170. Он является совладельцем автомобильной группы "АИС".

Онищенко баллотируется в одномандатном округе №173 (Основянский и часть Слободского района города Харькова от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь").

Как сообщал "Апостроф", ранее депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского, которого исключили из "Самопомощи", облили зеленкой.