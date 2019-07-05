​Убийство сотрудницы Верховной Рады: появились новые подробности и фото с места

Возле тела убитой в кукурузном поле гардеробщицы ВР 66-летней Антонины Шпир, не было ее вещей.

Об этом сообщает "КП" в Украине".

На шее пенсионерки осталась полоса от предмета, которым ее могли душить, а на поле были заметны следы волочения.

По информации "Киева Оперативного", женщина вышла из маршрутки Фастов – Юровка и пошла через кукурузное поле. Когда тело нашли, ничего из ее вещей рядом не было.

Антонину знают и помнят все парламентские журналисты.

"Она работала в гардеробе с 1-го входа. Ассоциировалась с человеком-оптимистом, крайне редко можно было увидеть ее в плохом настроении. Всегда с легким мейкапом, аккуратной прической. А вот какого-то богатства, дорогих украшений на ней никогда не было", - вспоминает журналист "КП" в Украине" Елена Галаджий.

В Раде погибшая работала достаточно давно.

"Два созыва, так точно. Большинство из нас знала по имени, если видела, что журналист чем- то озадачен, опечален, то всегда расспрашивала и утешала. За событиями в сессионном зале следила с экрана маленько телевизора, который стоял у нее в гардеробе", - рассказывает Елена.

Еще говорят, что Антонина устроила на место гардеробщицы в Раду также свою племянницу, чтобы та могла подработать, когда заканчивала вуз. Женщина по-матерински опекала студентку.

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