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​Коломойский назвал размер своего состояния

суббота, 06 июля 2019, 12:29
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Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что владеет состоянием в размере около 7,5 млрд. долларов.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

Впервые о состоянии, которое на тот момент составляло 1,5 млрд. долл. написало польское издание Wprost в 2002 году.

"2002 год. 17 лет прошло. У меня уже тогда $1,5 млрд было. А они говорят, что я ради жалких инвестиций в Америке на $500 млн украл деньги в Приватбанке", - рассказывает Коломойский.

На вопрос, какое состояние у олигарха на сегодняшний день, он ответил неоднозначно.

"Это невозможно оценить. Когда мы делали раскрытие Приватбанку, то была оценка — по скромным подсчетам, $7,5 млрд или $8 млрд", - заявил Коломойский.

На замечание журналиста, что он уже догнал олигарха Рената Ахметова, Коломойский ответил, что они "не соревнуются".

"Так мы с ним не соревнуемся. Сколько стоит этот офис? Или сколько стоит завод? Допустим, Запорожский ферросплавный, — сколько он стоит? Аналогичный завод в Америке, меньший и хуже, стоил $200 млн. Я оцениваю Запорожский завод не меньше, чем в $500 млн. А Никополь вообще оцениваю в $1 млрд. А сколько стоят ГОК-и, которые добывают руду для них?", - заметил он.

Также, по словам Коломойского, в "ПриватБанке" отчетливо знают о его состоянии, так как большую часть денег он держит именно там.

"Сволочи. Я вам приведу пример по поводу денег, и вам будет легче. Вот смотрите, (харьковский бизнесмен Александр) Ярославский купил за $100 млн у.е. завод Петровского и Сухую балку. Я в свое время продал им Сухую балку миллионов за 400, а Петровку миллионов за 600. Или наоборот. Просто, чтобы вы понимали, как все переменчиво. Конкретные живые деньги поступили на мой личный счет. Что-то в Швейцарию, что-то в Украину. То, что было в Швейцарии, все равно потом перебросил в Приватбанк, потому что было выгодно держать в Приватбанке, в Швейцарии не дают нормальные проценты. Я свои деньги держал в Приватбанке, в кипрском филиале, и с них там делал свои покупки. А сейчас они мне рассказывают, что я у кого-то вывел деньги", - рассказал олигарх.

"Мы когда, кстати, судились с Пинчуком (я не могу подробности рассказывать, потому что есть конфиденциальность), то эксперты оценивали тогда доходы одного нашего совместного с ним бизнеса за 6−7 лет под $3,5 млрд", - добавил он.

Коломойский объяснил, почему нельзя точно оценить состояние какого-либо олигарха.

"Я пытаюсь вам объяснить. В чем разница между Коломойским и богатеями, которые в Forbes? Если они говорят, что у них есть акции компании или предприятия, то у них акции публичных компаний, по которым каждый день есть цена. Допустим, акции Майкрософт просели — Билл Гейтс раз, и пошел на второе-третье-четвертое место. Фейсбук увеличился — Цукерберг поднялся. Нас же можно оценивать от нуля до бесконечности: можно $7 млрд, можно $70, а можно и ноль. Что нашел в кармане, то и твое", - разъяснил Коломойский.

Как сообщил "Апостроф", Коломойский рассказал, как пятый президент Украины Петр Порошенко снял его соратника Игоря Палицу с должности главы Одесской ОГА из-за шутки в "Квартале 95".

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