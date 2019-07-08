За колючей проволокой: в сети на фото показали "наплыв" туристов в Крыму

В оккупированном Крыму местные жители жалуются на отсутствие туристов и "саботаж" курортного сезона.

Соответствующие фото публикуют в социальных сетях.

В частности, пользовательница Марина Попова пишет о том, что в главном курортном городе южного берега Крыма, Ялте, на пляжах можно увидеть заборы, мусор и стройки.

"Это саботаж сезона в Ялте? Во что превратился наш город?! Заборы, мусор, стройки, стоянки на пляжах на фоне разрухи…", – пишет она.

Также блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter публикует фото из разных мест Крыма с пляжами без туристов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сравнили фото пляжей в Оленевке (оккупированный Российской Федерацией Крым) и в Бердянске Запорожской области.