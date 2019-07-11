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Дожди и грозы почти везде: синоптики уточнили мокрый прогноз погоды

четверг, 11 июля 2019, 06:27
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В четверг, 11 июля, в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами возможны грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура ночью ожидается от 8 до 13 градусов, днем также будет прохладно – от 17 до 22 градусов. Теплее будет на юге страны – ночью от 11 до 16, днем от 21 до 26 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В Карпатах днем будет достаточно холодно – от 6 до 11 градусов, а ночью температура приблизится к нулю – от 2 до 7 градусов.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Холодно и мокро: какой будет погода во вторую неделю июля.

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