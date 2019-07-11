Синоптики предупредили украинцев про опасность: карта самых "горячих" точек

В четверг и пятницу, 11-12 июля, синоптики предупреждают о непогоде в некоторых областях Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, небезопасные погодные условия прогнозируют в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Ровенской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской областей. Также предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в оккупированном Россией Крыму.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптик Наталка Диденко дала предварительный прогноз, когда в Украину вернется летняя жаркая погода.

Также напомним, что в ночь на 11 июля в Греции на полуострове Халкидики прошел мощный шторм с наводнением, сильным ветром и молниями. Непогода привел к гибели шести людей, в том числе двоих детей, еще более сотни людей травмированы.