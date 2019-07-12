Соцсети разгневало хамство и угрозы "оборотней в погонах" на трассе под Запорожьем: видео

В сети пользователей возмутило поведение полицейских под Запорожьем.

Видео опубликовали в сети.

На кадрах можно слышать разговор правоохранителей с водителем авто, которое они остановили. Двое полицейских, Леонов и Ткаченко, дежурили в районе курорта Кирилловка.

Так, правоохранители грубили мужчине за рулем. Также они не могли назвать точную причину остановки, а вместо этого начали "предираться" ко всему. На просьбу водителя показать удостоверение они это сделали, но один ответил: "Запоминай и бойся".

Спор с правоохранителями продолжался достаточно долго, мужчина снимал все на камеру.

Внимание, ненормативная лексика!

В сети пользователей разгневало такое поведение полицейских.

Также в сети опубликовали видео 2017 года с тем же полицейским Леоновым.

Как ранее сообщал "Апостроф", полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера.