Украинский журналист обратился к Путину в стиле скандального грузинского телеведущего: яркое видео

Украинский журналист Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook яркое видео, адресованное президенту России Владимиру Путину.

В своей речи представитель СМИ не поскупился на "теплые" слова в адрес российского президента.

"Грузинские коллеги с телеканала "Рустави-2" не дадут соврать: Путин - ты х*йло. Чего ты к нам лезешь? К нам, в Украину, в Грузию, в Молдову. У тебя в стране проблем выше крыши... Не мы с грузинами должны напоминать тебе, что ты х*йло, а твои россияне", - сказал он.

Ролик был создан в качестве анонса телемоста между Украиной и Грузией, но журналист предупредил, что 12 июля он не состоится. Новую дату его проведения он не назвал.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, как в эфире грузинского ТВ жестко обратились к Путину.