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Названа зарплата начальника Генштаба ВСУ за июнь

вторник, 16 июля 2019, 19:01
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Зарплата главнокомандующего Вооруженных сил Украины, начальника Генерального штаба Руслана Хомчака составляет почти 65 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе на запрос журналистов "24 канала".

За работу в июне Хомчак вместе с надбавками и премиями получил 64 тысячи 830 гривен.

Как отмечается, месячная зарплата превышает 15 минимальных зарплат. На сегодня размер минималки в Украине – 4 тысячи 173 гривны.

При этом первый заместитель начальника Генштаба заработал за июнь 60 тысяч 263 гривны; еще один заместитель – 55 тысяч 481 гривню.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой стала первая зарплата президента Украины Владимира Зеленского.

Также журналисты узнали зарплату исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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