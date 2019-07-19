Докатились, нет слов: видео Садового в конопле всерьез озадачило сеть

Мэр Львова и глава партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовой записал странный ролик в поле конопли, чем озадачил пользователей интернета.

Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.

Так, Садовой заявил, что теперь "как нормальный украинский политик" имеет фотографию на поле, тем самым намекнув на президента Украины Владимира Зеленского, который сфотографировался на поле с подсолнухами.

"Я знаю, что много украинских политиков употребляют... масло из конопли. Она лечебная как средство против стресса. Кстати, не только против стресса. У кого есть лишний вес или повышенный уровень холестерина. Богатая на антиоксиданты, поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Это наш украинский продукт. Поддержи украинское", - заявил политик.

В комментарии к видео указано, что оно снято на плантациях технической конопли в Глуховском районе Сумской области.

Ролик активно комментируют в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали странное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком, на котором Зеленский якобы резко толкает Полторака.

Вскоре появился комментарий Полторака по поводу данного инцидента.