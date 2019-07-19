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Под Киевом простились с погибшим на Донбассе 31-летним бойцом: опубликованы фото

пятница, 19 июля 2019, 07:46
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18 июля в поселке Ракитное Киевской области прошли похороны военнослужащего 92-го механизированного батальона Дмитрия Лисовола, который погиб 15 июля в результате ранения под Авдеевкой Донецкой области.

Как сообщает местная пресса, погибшего героя на родной земле встречали стоя на коленях сотни человек.

Похоронили Дмитрия Лисовола на центральном кладбище поселка.

Попрощаться с защитником Украины пришли родные и друзья, близкие и знакомые, военнослужащие, боевые побратимы, а также руководители региона.

В честь погибшего военного здесь также прозвучали залпы салюта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 июля в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.

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