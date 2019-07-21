Довоевались: офицер ВСУ жестко высказался о госфинансировании Шария

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц") жестко высказался о государственном финансировании политсилы пророссийского блогера Анатолия Шария, которая по данным экзит-пола набрала 3,1% голосов на парламентских выборах.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

По словам Штефана, в начале гибридной агрессии России в противодействие информационным операциям включилось большое количество людей на волонтерских началах - они собрали колоссальную доказательную базу агрессии и до сих пор работают на информационном фронте.

"А сейчас мы имеем просто уникальный по своей нелепости случай - сами из бюджета будем финансировать войска информационных операций ВС РФ и ФСБ. Бинго, довоевались ... У меня пока нет слов после двух лет войны на этом фронте", - добавил он.

Стоит напомнить, что, согласно украинскому законодательству, финансирование из государственного бюджета получат партии, которые набрали более 2% голосов на выборах.

Анатолий Шарий известен своими скандальными видео, в которых неоднократно высказывался против украинской власти и разжигал национальную вражду.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский после объявления предварительных результатов экзит-полов по выборам в Верховную Раду заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

Также у Зеленского сделали интересное заявление о коалиции.