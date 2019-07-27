​Поезд протаранил автомобиль под Львовом: фото и данные о жертвах

27 июля на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы Львовской области произошло столкновение пассажирского поезда Сянки-Львов с автомобилем Opel Vectra.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель Самборского района, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена в больницу, диагноз устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля, в Хмельницкой области между железнодорожными путями было обнаружено тело 11-летнего ребенка, который поездом возвращалась домой с отдыха.

Ранее неподалеку от Фастова Киевской области на железной дороге поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел вдоль пути в наушниках и не услышал сигнала электропоезда.