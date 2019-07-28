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Когда в Украине могут создать "танк будущего": названы сроки

воскресенье, 28 июля 2019, 14:07
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В Украине планируют разработать "танк будущего" - это боевая машина "Нота", работу над которой еще не начали.

Об этом "Апострофу" рассказал украинский топ-менеджер, генеральный директор харьковского завода им. Малышева (2016-2019 годы) Александр Хлань.

Эксперт уточнил, что "Нота" начала разрабатываться еще в СССР. Ее чертежи также были и в Москве, но россияне сделали свою "Армату" (по сути, это та же "Нота").

"То есть, это ("Нота" - ред.) совершенно другая категория основных боевых машин. Это крупногабаритные танки, более тяжелые, с капсульной защитой экипажа, с необитаемой управляемой башней и другим калибром пушки. Но для них требуется другая силовая установка. Двигатель мощностью в 1200 лошадиных сил, который мы производим на сегодняшний день - не годится для этого танка. Нужен двигатель в 1500 лошадиных сил. Такой двигатель стоит в "Леопарде", "Абрамсе", "Леклерке". Но для него нужна новая коробка передач, новые радиаторы и воздухоочистители", - отметил Хлань.

По его словам, нужно спроектировать новый моторный отсек, понять его габариты. После этого станут понятны габариты кормовой части и силуэт всего танка.

"Возникает вопрос, что же нам делать раньше - танк или двигатель? Я считаю, что начинать нужно с двигателя. У нас есть макеты двух двигателей мощностью в 1500 лошадиных сил. Это наработки позднего СССР, но чтобы пустить этот двигатель в серию, потребуется коллектив конструкторов и несколько лет работы", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что была мысль приспособить под "Ноту" американскую коробку передач Allison. Для этого консультировались с американцами, но даже они сказали, что им нужно до трех лет, чтобы сделать такую коробку передач.

"На сегодняшний день не было конкретной задачи начинать работу по разработке "танка будущего", а значит пока можно говорить только о проектах и планах", - подытожил Хлань.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии".

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