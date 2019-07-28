Зеленскому есть замена: появилась меткая фотожаба на пляжное фото президента

В сети сделали меткое замечание и фотожабу по поводу пляжного фото президента Владимира Зеленского в Одессе, на котором он сидит вместе со своими соратниками.

Коллаж опубликован на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook.

"Так, может, пусть Волкер президентом будет?", - говорится в подписи.

"Что вы напали на нашего гаранта? Он замучился за 2 месяца, все сделал, что обещал, а теперь может выдохнуть. А Волкер пусть поработает - это его проблемы, а не Презедента. Наш гарант лучше поедет на "Лигу смеха", - с сарказмом написал один из комментаторов.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер с американской делегацией после встречи с Зеленским посетил 26 июля район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в апреле Зеленский ездил в Турцию, чтобы отвезти детей на фестиваль в городе Бодрум. Тогда поступок Зеленского вызвал вопрос у украинцев о том, готов ли он исполнять обязанности президента воюющего государства.