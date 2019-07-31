Где же Богдан: сеть взбудоражили видео с Зеленским в Черкассах

В интернете обсуждают поездку президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы без главы Офиса президента Андрея Богдана.

Видео опубликовали в группе "1800: Новости Черкасс" в Facebook.

В соцсети разместили ролики, где показали прибытие главы государства в город. Зеленский прилетел в аэропорт Черкасс, где его встретили чиновники и журналисты. Далее он поехал в областную раду.

Однако в сети подметили, что с президентом не приехал его верный товарищ и коллега Богдан. Он, как известно, практически везде сопровождал гаранта во время официальных и не официальных поездок. По этому поводу пользователи посмеялись и опубликовали веселую фотожабу, а также обсудили визит Зеленского в город.

Как сообщал "Апостроф", в сети пользователи бурно обсуждают фото президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана в Одессе на матче за Суперкубок Украины.