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Где же Богдан: сеть взбудоражили видео с Зеленским в Черкассах

среда, 31 июля 2019, 17:10
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В интернете обсуждают поездку президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы без главы Офиса президента Андрея Богдана.

Видео опубликовали в группе "1800: Новости Черкасс" в Facebook.

В соцсети разместили ролики, где показали прибытие главы государства в город. Зеленский прилетел в аэропорт Черкасс, где его встретили чиновники и журналисты. Далее он поехал в областную раду.

Однако в сети подметили, что с президентом не приехал его верный товарищ и коллега Богдан. Он, как известно, практически везде сопровождал гаранта во время официальных и не официальных поездок. По этому поводу пользователи посмеялись и опубликовали веселую фотожабу, а также обсудили визит Зеленского в город.

Как сообщал "Апостроф", в сети пользователи бурно обсуждают фото президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана в Одессе на матче за Суперкубок Украины.

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