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И тут с женой: сеть повеселило фото Зеленского с Богданом на футболе

понедельник, 29 июля 2019, 07:01
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В сети пользователи бурно обсуждают фото президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана в Одессе на футбольном матче.

Снимок разметили в группе "Баба и кот" в Facebook.

Политики в Одессе посетили стадион, где проходил матч Суперкубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Пользователи в шутку называют друга и коллегу Зеленского Богдана женой. Это связано с тем, что они всегда вместе на разных мероприятиях - не только деловых, но и развлекательных. Пользователи с юмором пишут, что это любовь, и они как пара.

Так комментируют снимок в сети: "И здесь с женой. Это - любовь", "Мой ласковый и нежный зверь", "Нежный друг Зе", "Мне кажется, его взяли в заложники . Вова, ты хоть знак подай".

Как сообщал "Апостроф", украинцы высмеяли визит президента Украины Владимира Зеленского в Одессу, который является уже третьим с момента после избрания.

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