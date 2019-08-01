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​Таран маршрутки с пассажирами в Днепре: появились новые фото и подробности ДТП

четверг, 01 августа 2019, 13:11
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Причиной ДТП с маршруткой в Днепре стало нарушение правил дорожного движения автомобилем Hyundai Getz.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Как было установлено, патрульные преследовали автомобиль Hyundai Getz, который был в ориентировании за совершение правонарушения. На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал.

Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter. От удара автобус с пассажирами перевернулся на бок.

На момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 человек, из них травмы получили 11 пассажиров микроавтобуса. Также в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Getz. Все они были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", учительница одесской школы, пострадавшей в страшном ДТП на трассе Одесса-Рени, умерла в больнице.

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