Под Киевом прошел сильный ливень: опубликовано видео

В пятницу, 2 августа, на Киевскую область обрушилась непогода, регион залил сильный дождь.

Видео стихии опубликовали в YouTube-канале pistonczyk.

На кадрах видно, как падают крупные капли дождя. Непогода накрыла город Буча, который расположен рядом с Киевом.

Отметим, что в столице осадков пока нет. Однако синоптики предупреждали, что 2 августа часть Украины накроют грозы. Ливни прогнозировали в западных и северных областях страны, но в то же время на юге и востоке – сухо и без осадков.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали последствия ливня в Киеве, который прошел во вторник, 30 июля. В луже, которая образовалась на проезжей части из-за проливного дождя, едва не утонул элитный автомобиль.