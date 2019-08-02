RU  UA  EN

пятница, 2 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 августа

14:58
Зеленский публично оконфузился, "повесив" на чужого депутата работу "слуги народа": видео
14:45
Стало известно о тайном избрании главы "Ощадбанка"
14:36
Эксперт посоветовал активистам-ферросплавщикам спросить Коломойского о модернизации и офшорах
14:35
Maruv показала новый провокационный клип: вместо голых тел теперь фрукты, а BANG! заменили на "мяу"
14:33
В Запорожье мужчина дважды облил кипятком жену-сироту: фото и видео из больницы
14:32
Рекордные расходы: предприниматели рассказали о растущих тарифных аппетитах "Укрзализныци"
14:26
Под Киевом прошел сильный ливень: опубликовано видео
13:55
Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области: фото и биография
13:45
Джентльмены неудачи: опубликованы фото и видео задержания в Киеве вооруженных грабителей
13:40
​У Зеленского пообещали украинцам дешевую ипотеку и назвали сроки
13:30
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Суперкубка Англии
13:25
Важных дел в стране нет: соцсети обсуждают признание Богдана об отставке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом прошел сильный ливень: опубликовано видео

пятница, 02 августа 2019, 14:26
переглянути новину українською

В пятницу, 2 августа, на Киевскую область обрушилась непогода, регион залил сильный дождь.

Видео стихии опубликовали в YouTube-канале pistonczyk.

На кадрах видно, как падают крупные капли дождя. Непогода накрыла город Буча, который расположен рядом с Киевом.

Отметим, что в столице осадков пока нет. Однако синоптики предупреждали, что 2 августа часть Украины накроют грозы. Ливни прогнозировали в западных и северных областях страны, но в то же время на юге и востоке – сухо и без осадков.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали последствия ливня в Киеве, который прошел во вторник, 30 июля. В луже, которая образовалась на проезжей части из-за проливного дождя, едва не утонул элитный автомобиль.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: