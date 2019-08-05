Штурм зоны 51: Facebook принял неожиданное решение

Facebook удалил страницу, на которой шла подготовка к штурму секретной базы ВВС США, чтобы узнать, что на самом деле происходит на засекреченном объекте.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

"Facebook удалил страницу, на которой люди координировали свои действия и готовились к штурму Зоны-51, где якобы правительство США ведет секретные разработки", - говорится в сообщении.

Отметим, Зона 51 - объект на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк в штате Невада, часть авиабазы ВВС США Эдвардс, воздушное пространство, над которой частично закрыто для гражданской авиации. Из-за засекреченности в массовой культуре появилось множество конспирологических теорий, в том числе та, что в этом месте военные изучает инопланетян, чьи корабли якобы потерпели крушение на планете, в частности при Розуэлле в 1947 году.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", конспирологи готовят новую громкую акцию, касающуюся поиска Лох-Несского чудовища.

Также в ноябре 2018 года администрация Facebook удалила сразу несколько постов украинских пользователей об агрессии России в Керченском проливе якобы за нарушение норм соцсети.