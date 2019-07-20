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В США собрались на штурм секретной базы в поисках инопланетян: появилось забавное видео

суббота, 20 июля 2019, 16:20
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Пользователи сети в Соединенных Штатах организовали штурм секретной базы ВВС США, чтобы узнать, что на самом деле происходит на засекреченном объекте.

Об этом сообщают в группе в Facebook Shitposting cuz im in shambles, где создали встречу Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us (Штурмуем Зону 51, всех нас они не смогут остановить).

Новость о такой "забаве" появилась в конце июня. По состоянию на 20 июля свыше 1,8 млн человек собираются "атаковать" эту территорию Пентагона и еще около 1,3 млн "интересуются" этим.

"Встречаемся у туристического центра Зоны 51 и координируем прорыв. Если будем бежать в стиле "Наруто", обгоним их пули. Давайте глянем на пришельцев", - написали создатели встречи.

Идея об Area 51 (Зона 51) вызвала успех и много людей поддержали ее. Зону 51 популяризовали в массовой культуре еще в 1990-х годах через сериал "Секретные материалы". Тем не менее, на их официальном сайте уже продается мерч с надписями в духе "Я выжил в Зоне 51", "Я жесть как обожаю пришельцев", "Родился не на той планете", "#штурмуемзону51" и другими.

Однако позднее модератор группы написал уточнение для властей о том, что мероприятие - "просто шутка", и он не собирается нести ответственность, если кому-то реально придет в голову штурмовать территорию.

Зона 51 - объект на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк в штате Невада, часть авиабазы ВВС США Эдвардс, воздушное пространство над которой частично закрыто для гражданской авиации. Из-за засекреченности в массовой культуре появилось множество конспирологических теорий, в том числе та, что в этом месте военные изучает инопланетян, чьи корабли якобы потерпели крушение на планете, в частности при Розуэлле в 1947 году.

Как сообщал "Апостроф", в России построили казармы за периметром военной базы, которые оформили как "пионерский лагерь".

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