RU  UA  EN

понедельник, 5 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 августа

13:10
Оккупанты в Крыму уничтожают уникальную памятку: сеть разозлили фото
12:56
Украинец добыл яркую победу на этапе Кубка мира: фото
12:51
​Ветер уносил море: появилось впечатляющее видео шторма на курорте Кирилловка
12:45
У Зеленского влипли в международный скандал из-за грубой ошибки: фото и реакция сети
12:32
Обвал пешеходного моста через Днепр в Киеве: появились тревожные подробности и фото
12:20
Зеленский собрался с официальным визитом в Турцию: первые подробности
12:00
Нельзя садиться на диету и портить отношения: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
11:59
​Напоминает Припять: сеть ужаснули фото из разрушенного войной поселка-"призрака" на Донбассе
11:58
В Украине изменят номера всех банковских счетов: что нужно знать
11:57
Наркоторговец переоделся в собственную дочь, чтобы сбежать из тюрьмы: фото неудачной маскировки
11:56
США ведут свою игру: озвучен интересный прогноз по встрече Зеленского с Трампом
11:35
Бельгийский клуб подписал топ-футболиста перед битвой с "Динамо" в Лиге чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского влипли в международный скандал из-за грубой ошибки: фото и реакция сети

понедельник, 05 августа 2019, 12:45
переглянути новину українською

В сообществе "Команда Зеленского" в соцсети появился пост с ошибкой, где премьер-министра Индии Нарендра Моди назвали женщиной, администраторы страницы исправили ошибку только спустя три часа.

Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, опубликовав у себя на странице в Facebook соответствующий скриншот с историей исправлений публикации.

"Когда даже Трускавецкое образование не помогло", - написал бывший народный депутат.

В то же время пользователи Facebook показали фото Моди, постарались угадать его реакцию на произошедшее, и посмеялись над "профессионализмом" и внимательностью пиарщиков президента. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, также были народные депутаты предыдущих созывов, которые не попали в парламент по итогам выборов, уступив свои места сторонникам президента Зеленского из "Слуги народа".

Как сообщал "Апостроф", в середине июля пиарщики президента Владимира Зеленского опубликовали текст на украинском языке о том, как правильно оформить резюме, где пользователи соцсетей заметили почти два десятка ошибок.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: