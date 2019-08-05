У Зеленского влипли в международный скандал из-за грубой ошибки: фото и реакция сети

В сообществе "Команда Зеленского" в соцсети появился пост с ошибкой, где премьер-министра Индии Нарендра Моди назвали женщиной, администраторы страницы исправили ошибку только спустя три часа.

Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, опубликовав у себя на странице в Facebook соответствующий скриншот с историей исправлений публикации.

"Когда даже Трускавецкое образование не помогло", - написал бывший народный депутат.

В то же время пользователи Facebook показали фото Моди, постарались угадать его реакцию на произошедшее, и посмеялись над "профессионализмом" и внимательностью пиарщиков президента. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, также были народные депутаты предыдущих созывов, которые не попали в парламент по итогам выборов, уступив свои места сторонникам президента Зеленского из "Слуги народа".

Как сообщал "Апостроф", в середине июля пиарщики президента Владимира Зеленского опубликовали текст на украинском языке о том, как правильно оформить резюме, где пользователи соцсетей заметили почти два десятка ошибок.