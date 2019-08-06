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Харьков тонет в наркотиках: появились тревожное заявление и реакция сети

вторник, 06 августа 2019, 20:22
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Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о масштабном обороте наркотиков в Харькове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь", - написал мэр.

Но еще больше он встревожил тем, что полиция не справляется с возникшей ситуацией.

"Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан. Но зная реальность, предлагаю здесь и сейчас начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город", - добавил Кернес.

В сети тут же стали массово комментировать заявление городского головы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом СБУ разоблачила полицейских, "крышующих" наркоторговцев.

Также появились новые жуткие детали убийства подростком возлюбленной в Харькове. Оказалось, что подозреваемый употреблял наркотики.

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