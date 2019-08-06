От Кучмы до Зеленского: появилась яркая "музыкальная" фотожаба на президентов

В сети показали "музыкальных" президентов Украины, у которых есть снимки с гитарой.

Об этом сообщают на странице Ukr_Cheв в социальной сети Twitter.

В интернете разместили фото экс-президентов Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и нынешнего гаранта Владимира Зеленского с гитарами. Для полной картины не хватает лишь первого главы государства Леонида Кравчука с музыкальным инструментом.

"Порвало в клочья", - прокомментировали фотожабу в сети.

Напомним, ранее в сети бурно обсуждали фото президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана на пляже в Одессе.

Как сообщал "Апостроф", пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на брифинг главы Офиса президента Андрея Богдана и опубликовали смешную фотожабу.