RU  UA  EN

вторник, 6 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 августа

13:30
Кличко показал, как отдыхает, и нарвался на новые фотожабы
12:57
​Как сейчас выглядит место взрывов на военных складах в России: фото и видео с земли и воздуха
12:57
От Кучмы до Зеленского: появилась яркая "музыкальная" фотожаба на президентов
12:55
Украинский футболист стал героем матча в Португалии: опубликовано видео
12:55
Королева Елизавета годами не изменяет любимой косметике, и ее цены вас удивят
12:30
Билык похвасталась роскошным подарком друга: теперь с ним хотят дружить все подписчики звезды
12:19
Лидер "Динамо" может пропустить первый матч с бельгийским топ-клубом
12:19
​Бывший топ-чиновник из партии Януковича сбил насмерть людей под Одессой: фото
12:13
"13 причин почему" не закончится на 3 сезоне: и вот что уже известно о продолжении сериала
11:50
Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
11:45
Кличко ярко ответил Богдану на отдыхе: опубликовано фото
11:32
​Как на войне: в сети в одном видео показали все взрывы на военных складах в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

От Кучмы до Зеленского: появилась яркая "музыкальная" фотожаба на президентов

вторник, 06 августа 2019, 12:57
переглянути новину українською

В сети показали "музыкальных" президентов Украины, у которых есть снимки с гитарой.

Об этом сообщают на странице Ukr_Cheв в социальной сети Twitter.

В интернете разместили фото экс-президентов Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и нынешнего гаранта Владимира Зеленского с гитарами. Для полной картины не хватает лишь первого главы государства Леонида Кравчука с музыкальным инструментом.

"Порвало в клочья", - прокомментировали фотожабу в сети.

Напомним, ранее в сети бурно обсуждали фото президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана на пляже в Одессе.

Как сообщал "Апостроф", пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на брифинг главы Офиса президента Андрея Богдана и опубликовали смешную фотожабу.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: