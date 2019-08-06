В Украине начал работать Офис культурных инноваций

В августе свою работу начал Офис культурных инноваций, который основали общественные организации в партнерстве с государственными и частными учреждениями.

Возглавила офис известная общественная деятельница Наталья Заболотная.

Среди соучредителей Офиса культурных инноваций также отмечаются: Алексей Розенков, основатель платформы "Украинский национальный интеллект"; Наталья Заболотная, президент Фонда гуманитарного развития Украины; Надежда Васильева, основательница Института Цифровой трансформации; Дмитрий Колесников, председатель аудиовизуальных авторского общества "Арма Украины"; Вита Кравчук, основательница группы компаний The Owners; Татьяна Гончаренко, соучредитель группы компаний The Owners, European Profiles SA Ukraine; Роман Кирданов, управляющий партнер компании IPS.

"Сегодня культура является глобальным экономическим драйвером. Она привлекает в страны международных инвесторов, десятки миллиардов долларов от культурного туризма. А традиционные функции культуры - создание идентичности общества и его гуманитарная безопасность - получают совершенно новые возможности благодаря цифровым технологиям.

Сейчас государство должно занять проактивную позицию в том, чтобы открыть наш культурный потенциал. Каждый украинский музей, галерея, театр или иная культурная институция имеют 100% быть доступными в смартфоне. Единственной функцией, которая останется за пределами телефонного аппарата, станет, собственно, физическое посещение заведения после знакомства с его возможностями», - отметила Наталья.

Ключевая задача нового органа, по ее словам, открыть потенциал украинской культуры и науки при посредничестве инновационной платформы-маркетплейсу "Украинский национальный интеллект", а первым шагом будет полное оцифровка отечественной культурного наследия - выдающихся произведений украинских художников, хранящихся в музеях, архивах и различных научно-образовательных учреждениях.

"После длительных обсуждений и маркетинговых исследований, мы поняли, что маркетплейсив для объектов интеллектуальной собственности пока не существует вообще, не говоря уже об украинском контексте. Тогда мы решили создать такой продукт - платформу UNI.ua. Это возможность украинскому культурному наследию наконец стать присутствует в современном вселенной цифрового формата", - отмечает Роман Кирданов, соучредитель диджитал платформы.

"Украинский национальный интеллект" - это место, куда люди могут прийти со своими идеями, готовыми решениями, качественным культурным продуктом: музыкой, фильмами, картинами, книгами - и наконец смогут полностью реализовать свои способности и начать зарабатывать", - добавляет Алексей Розенков.

"Судьба креативных индустрий в мировом ВВП уже сегодня составляет 9,5%, прогнозируемый прирост объема - 10% в год. Именно творчество и креатив не только идентифицируют страну, но есть драйверами экономики, которые стимулируют туристическую индустрию", - отметила соучредитель офиса культурных инноваций Надежда Васильева.

К разработке проекта также присоединились представители украинской культурной интеллигенции.

"Наша цель - это создать систему от художника, создателя к зрителю, покупателя. Это универсальная высокотехнологичная система с потенцией к развитию и масштабирования за пределами Украины. Благодаря этому продукт интеллектуального труда без ограничений будет доступен в различных форматах где и любом правовом статусе", - замечает режиссер и кинопродюсер Дмитрий Колесников.

"Мы приветствуем планы нового руководства Украины относительно стремительного перевода всех важнейших социальных вопросов в цифровое измерение. Это - требование сегодняшнего дня, на которую отвечают все передовые страны мира. На днях Президент подписал указ о создании единого государственного портала цифровых услуг, который освободит граждан от необходимости иметь дело с устаревшей бюрократией. Мы уверены, что аналогичный свободный доступ к украинским культурных ресурсов и научного потенциала должен быть обеспечен как для наших граждан, так и для всего мира", - подчеркнула Наталья Заболотная.

Главная цель Офиса культурных инноваций - используя уникальную диджитал-платформу "Украинский национальный интеллект", посодействовать, чтобы с помощью цифровых технологий украинская культура, украинское искусство, стали доступными и открытыми собственно Украины и мира. Ведь это станет сильным стимулом для культурного туризма, для создания горизонтальных международных связей.

Учредители платформы убеждены, что уникальные украинские артефакты должны стать частью мирового культурного пространства и служить мощным фундаментом для отечественной и мировой науки.

В планах Офиса также осенью запустить пилотный проект присоединения первых ключевых украинских музеев в цифровой платформы.

В ближайшее время Офис культурных инноваций проведет ряд публичных мероприятий с привлечением профессионального сообщества. Их темой станет создание механизмов, необходимых для запуска цифровой платформы.