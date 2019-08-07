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Трагический рассвет: опубликовано видео сильного выступления Зеленского в Турции

среда, 07 августа 2019, 17:36
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В Турции прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями украинской и крымскотатарской общин Турецкой Республики, где говорилось об оккупации РФ Крыма.

Об этом сообщают на странице Офиса президента в Facebook.

Глава государства подготовил доклад и говорил об оккупации Крыма и регулярных нарушениях прав человека на полуострове. Он подчеркнул, что 75 лет назад советский режим совершил ужасное преступление. Зеленский рассказал о депортации людей в Крыму, как их вывозили из дома на рассвете.

"Мои друзья крымские татары рассказывали мне, что пришлось пережить их предкам, когда в 4 утра в их дома постучала беда. Людям давали 15 минут на сборы, многие не знали русского языка и не понимали чего от них хотят военные. Женщина, которую насильно вытянули из дома, не смогла объяснить, что в соседней комнате ее младенец, ее депортировали одну", - поделился историей президент.

Он продолжил, что после депортации жителей полуострова, татарские мужчины как раз вернулись с войны с медалями "За взятие Берлина". Однако у них дома уже никого не было, а им даже не сказали точного места, куда отправили их семьи, где их искать.

В сети пользователи по-разному отреагировали на речь президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал российским СМИ, что Украина хочет мира на Донбассе и вернуть Крым.

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