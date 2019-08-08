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Полевые госпитали ВСУ получат новые палатки: подробности и фото

четверг, 08 августа 2019, 15:26
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В Вооруженных силах Украины в рамках разработки нового полевого лагеря провели испытания каркасных палаток для медицинских подразделений.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Новые палатки в течение 3 месяцев использовали по прямому назначению на территории военного госпиталя в Северодонецке Луганской области.

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В настоящее время прорабатываются пожелания и замечания, поступившие относительно исследовательского изделия, вносятся поправки в нормативную документацию, на основании которых впоследствии будет осуществлена закупка палаток для обеспечения медицинских подразделений ВСУ.

Ранее у украинских военных медиков не было подобного рода палаток и новое изделие имеет целый ряд преимуществ и конструктивных изменений по сравнению с теми, которые сейчас есть на обеспечении.

Каркас палатки, который прошел испытания, имеет новую систему закрепления, вертикальные столбы для закрепления каркаса теперь находятся извне, палатка выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки и не требует постоянного натяжения. Кроме того, в ней полностью заменен утеплитель, и он имеет в разы лучшую теплоизоляцию.

Что касается окон, то в их основе антимоскитная сетка и прозрачная пластиковая пленка, что фиксируется липкой лентой, благодаря чему они мягко и легко открываются для проветривания. Еще одна важная деталь - наличие пола.

По эргономике, палатка имеет полезную площадь 90 кв.м и в ней свободно можно разместить до 30 коек, она значительно больше старых медицинских шатров, в которых не хватало места для проведения медицинских манипуляций.

Также в палатке заменено материал покрытия - вместо брезента производитель использовал ПВХ (поливинилхлорид), что с одной стороны значительно продлевает срок эксплуатации изделия, а с другой - для обогрева в холодное время года делает невозможным использование "буржуек". Зато конструкция предусматривает подключение специальных обогревателей и кондиционеров.

По комплектации новых палаток соответствующим климатическим оборудованием сейчас ведутся переговоры с двумя профильными компаниями.

Как сообщал "Апостроф", Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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