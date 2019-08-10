Опубликован список пляжей в Киеве, купаться на которых опасно для здоровья

В Киеве специалисты проверили самые популярные пляжи и нашли в воде кишечную палочку.

Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы.

Были взяты пробы воды в местах массового отдыха населения столицы. Согласно с исследованием, многие общественные пляжи не соответствуют санитарным нормам. Жителям и гостям столицы не рекомендуется купаться на следующих пляжах:

"Венеция"

"Радуга" - в воде обнаружен повышенный водородный показатель и недостаток кислорода.

"Радуга" - в воде обнаружен повышенный водородный показатель и недостаток кислорода. "Детский"

"Золотой"

"Молодежный"

"Предмостная Слободка"

"Радуга"

"Тельбин" - в воде зафиксировали недостаток кислорода.

"Центральный"

"Троещина"

"Черторой" - на поверхности воды зафиксировали мелкие водоросли.

Кроме того, во всех перечисленных водоемах обнаружили лактозоположительную кишечную палочку. Это значит, что попадание такой воды в организм человека может привести к серьезному отравлению и дизентерии. О загрязнениях предупредили КГГА и коммунальное предприятие "Плесо", которое занимается охраной, содержанием и эксплуатацией земель водного фонда.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму, которые демонстрируют, что даже в последний месяц лета наплыва туристов на полуострове нет.