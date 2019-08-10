Опубликован список пляжей в Киеве, купаться на которых опасно для здоровья

В Киеве специалисты проверили самые популярные пляжи и нашли в воде кишечную палочку.
Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы.
Были взяты пробы воды в местах массового отдыха населения столицы. Согласно с исследованием, многие общественные пляжи не соответствуют санитарным нормам. Жителям и гостям столицы не рекомендуется купаться на следующих пляжах:
- "Венеция"
- "Радуга" - в воде обнаружен повышенный водородный показатель и недостаток кислорода.
- "Детский"
- "Золотой"
- "Молодежный"
- "Предмостная Слободка"
- "Радуга"
- "Тельбин" - в воде зафиксировали недостаток кислорода.
- "Центральный"
- "Троещина"
- "Черторой" - на поверхности воды зафиксировали мелкие водоросли.
Кроме того, во всех перечисленных водоемах обнаружили лактозоположительную кишечную палочку. Это значит, что попадание такой воды в организм человека может привести к серьезному отравлению и дизентерии. О загрязнениях предупредили КГГА и коммунальное предприятие "Плесо", которое занимается охраной, содержанием и эксплуатацией земель водного фонда.
Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму, которые демонстрируют, что даже в последний месяц лета наплыва туристов на полуострове нет.