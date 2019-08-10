RU  UA  EN

суббота, 10 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 августа

12:59
Песчаная буря в Кирилловке: появились фото курорта после "армагеддона"
12:31
Более 50 человек погибли в "адском" ДТП в Африке: фото и видео
12:19
В Копенгагене прогремели два мощных взрыва: опубликованы фото и видео
12:15
"Шахтер" избавился от не заигравшего легионера
11:59
Скандал с российским радио: известный журналист показал настоящее "эхо Москвы" в Украине
11:58
Опубликован список пляжей в Киеве, купаться на которых опасно для здоровья
11:57
Умер художник комиксов Marvel: лучшие работы Эрни Колона
11:23
Украину "развели": журналист опубликовал показательное фото из Станицы Луганской
11:21
Киска Мария: сеть впечатлило фото топ-пропагандистки Кремля в новом образе
11:06
​У Зеленского готовятся к "войне" с бизнесменами, не платящими налогов
10:52
Напали в родном городе: известный украинский актер стал жертвой ограбления
10:33
Идиоту дали слово: в сети подняли на смех обвинение США в создании лесных пожаров в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опубликован список пляжей в Киеве, купаться на которых опасно для здоровья

суббота, 10 августа 2019, 11:58
переглянути новину українською

В Киеве специалисты проверили самые популярные пляжи и нашли в воде кишечную палочку.

Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы.

Были взяты пробы воды в местах массового отдыха населения столицы. Согласно с исследованием, многие общественные пляжи не соответствуют санитарным нормам. Жителям и гостям столицы не рекомендуется купаться на следующих пляжах:

  • "Венеция"
  • "Радуга" - в воде обнаружен повышенный водородный показатель и недостаток кислорода.
  • "Детский"
  • "Золотой"
  • "Молодежный"
  • "Предмостная Слободка"
  • "Радуга"
  • "Тельбин" - в воде зафиксировали недостаток кислорода.
  • "Центральный"
  • "Троещина"
  • "Черторой" - на поверхности воды зафиксировали мелкие водоросли.

Кроме того, во всех перечисленных водоемах обнаружили лактозоположительную кишечную палочку. Это значит, что попадание такой воды в организм человека может привести к серьезному отравлению и дизентерии. О загрязнениях предупредили КГГА и коммунальное предприятие "Плесо", которое занимается охраной, содержанием и эксплуатацией земель водного фонда.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму, которые демонстрируют, что даже в последний месяц лета наплыва туристов на полуострове нет.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тропические ночи и +34: синоптики удивили погодой на ближайшие дни

Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: