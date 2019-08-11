Под подозрением два экс-президента и бывший премьер: всплыли новые детали дела по Межигорью

В рамках расследования дела о незаконном выведении с госсобственности резиденции "Межигорье", которая впоследствии досталась Виктору Януковичу, было объявлено подозрения восьмерым лицам.

Об этом сообщает ТСН.

Среди подозреваемых людей - бывший президент Украины Виктор Ющенко.

"Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении 8 лицам. Есть даже те, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двоих президентов и премьер-министру, и к нотариусам. Наша тактика (расследования - ред.) - сверху-вниз", - рассказал начальник 2-го следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов.

Он отметил, что приватизация "Межигорья" - "сложный процесс, многоэпизодический. С начала 90-х сама резиденция "Межигорье" имела статус государственной резиденции. Их было несколько, и они были закреплены специальными нормативными актами. Во времена Кучмы было создано Государственное управление делами, которому и было передано большинство этих объектов. Просто так вывести его из владения государства было невозможно. Сначала получалось недвижимое имущество, и уже потом было завладение землей".

В 2007 году Ющенко хотел досрочных выборов. Именно в этом году "Межигорье" было передано Януковичу, что пытается доказать следствие. СМИ предполагают, что, передав "Межигорье", Ющенко дал взятку Януковичу, который тогда был премьер-министром, чтобы договориться о досрочных выборах.

"В настоящее время осуществлено сообщение о подозрении по статье 191, то есть завладение. Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас мы не имеем достаточного таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются. Мы искренне считаем, что когда бывший президент это делал (подписывал указ №148), он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие подозревает его. Сейчас мы не можем сказать, что он совершил преступление, мы его подозреваем в совершении преступления. И это версия следствия. На сегодня доказать, что это было в обмен на что-то, мы не можем", - сказал Радионов.

В Генпрокуратуре рассматривают соучастие Ющенко в завладении "Межигорьем".

"Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то долю имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", - отметил Радионов.

Как сообщал "Апостроф", "сокровища" экс-президента Украины Виктора Януковича, который сейчас скрывается в Российской Федерации, находящиеся накануне его бегства в "Межигорье" и "Сухолучье", были разграблены группой лиц.