На Донбассе обнаружен российский "терминатор", готовый к ядерной войне: фото

Волонтеры InformNapalm в отчетах ОБСЕ обнаружили, что Россия перебросила на Донбасс технику, которая обеспечивает выживание экипажа в условиях ядерного удара и используется для наступательных операций.

Об этом сообщает сайт InformNapalm.

Так, сведения о появлении на оккупированной части Донецкой и Луганской области инженерной машины разграждения ИМР-3 и 14 единиц БМП были отражены в отчете наблюдателей от 6 августа. ИМР-3 предназначена для прокладки проходов перед проездом колонны техники в условиях бездорожья во время боевых действий. Машина может преодолевать минные поля и работать в условиях повышенной радиации.

Волонтеры отмечают, что на вооружении армии РФ такая машина находится с 1999 года, а в украинской армии ее никогда не было, что снова свидетельствует о поддержке РФ незаконных формирований на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Крыму местные жители заметили большие колонны российской военной техники.