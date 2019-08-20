Скандал с оскорблением журналистки "слугой народа": сети бурно обсуждают реакцию партии Зеленского

В соцсетях бурно обсуждают реакцию партии "Слуга народа" на оскорбление ее представителем Максимом Бужанским журналистки Ольги Духнич и издания "Новое время".

Заявление опубликовано в Telegram-канале партии.

"Мы понимаем, что высказывание избранного народного депутата Максима Бужанского были, хоть и чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые у избранного народного депутата якобы есть относительно СССР и определенных украинских политиков", - говорится в заявлении.

На странице сообщества "Баба и кот" в Facebook развернулось активное обсуждение заявления.

Позже ситуацию прокомментировал представитель "Слуги народа" Богдан Яременко.

Напомним, Бужанский назвал журналистку "тупой овцой". Гнев нардепа вызвало интервью главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова изданию "Новое время", которое проводила Духнич. Сама журналистка призвала не реагировать на его заявление: "Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского".

Как сообщал "Апостроф", в июле в Трускавце Бужанский отличился оскорблениями в адрес известного эксперта.